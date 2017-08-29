Şehit Uzman Çavuş Meriç, Ankara'da devlet erkanının omuzlarında uğurlandı

Ümit KOZAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ŞIRNAK\'ta 11 Ağustos günü PKK\'lı teröristlerle girilen çalışmada yaralan ve tedavi gördüğü GATA\'da dün şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Meriç, başkentteki cenaze namazının ardından devlet erkanının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Meriç için Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Genel Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay 2\'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Abidin Ünal ve şehit yakınları katıldı. Şehidin babası Memduh ve annesi Zöhre Meriç\'le aile yakınları taziyeleri kabul ederken, Bakan Sarıeroğlu, şehit annesi Meriç\'in koluna girerek tören boyunca yanından ayrılmadı.

BANDO İLK DEFA TEKBİR ÇALDI

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından bir şehit töreninde ilk kez cenaze marşı yerine Buhurizade Mustafa Itri\'nin \'Tekbir\' adlı eseri çalındı.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Meriç\'in Türk bayrağına sarılı naaşını şehidin babası Memduh Meriç, TBMM Başkanı Kahraman, İçişleri Bakanı Soylu, Milli Savunma Bakanı Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar bir süre omuzlarında taşıdı. Top arabasına konularak, uğurlanan Şehit Uzman Çavuş Meriç, Karşıyaka Mezarlığı\'na defnedildi.

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