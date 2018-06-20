Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak, Hatay'da toprağa verildi

Sedat İSKENDEROĞLU-Ufuk AKTUĞ/DÖRTYOL(Hatay), (DHA) - ŞIRNAK\'ın Güçlükonak ilçesinde PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İzzet Ak (28) Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak\'ın cenazesi ilk olarak ailesinin oturduğu Yeşilköy Mahallesi\'ndeki annesi Ayşe Ak\'ın oturduğu evin önüne getirilerek helallik alındı. 5 yıldır görev yapan şehidin cenazesi daha sonra uğurlama töreni için Şehit Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek Mezarlığı\'na götürüldü. Burada düzenlenen törene Hatay Valisi Erdal Ata, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Olgay, çevre ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin annesi Ayşe Ak ve eşi Kübra Ak, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Babasını daha önce kaybeden Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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