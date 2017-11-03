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Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kurak, Zonguldak'ta toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesinde gözyaşları arasında toprağa

03 Kasım 2017 17:46

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak, Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Gökhan Kurak\'ın cenazesi, sabah Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Karapınar\'a götürüldü. Burada evin önünde helallik alındı, dua edildi. Şehidin annesi Bahriye, babası Cevat ve kardeşi Uğur Kurak, helallik alınırken gözyaşlarına boğuldu. Şehit için ardından Cumhuriyet Caddesi\'nde tören düzenlendi.
Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Özcan Ulupınar, Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, CHP milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Komutanı Tuğgeneral Sırrı Yılmaz, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Bakan Özlü, törende şehidin annesi ve babasına taziyede bulundu. İl Müftüsü Rüstem Can\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak\'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
EVLENMEDEN ÖNCE EV ALMAK İSTEMİŞ
Şark görevinin 8 ay sonra biteceği öğrenilen Şehit Gökhan Kurak\'ın, bir süre önce evlenmek istediğini ailesine söylediği, öncesinde de ev almak için para biriktirmeye çalıştığı öğrenildi. Kurak\'ın, uzman çavuş olmadan önce düğünlerde keman ve saz çaldığı, kardeşinin de şarkı söylediği belirtildi.

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