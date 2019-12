-Şehit uzman çavuş eşinden helallik istemiş ARDAHAN (A.A) - 17.08.2011 - Çukurca'daki hain saldırıda Uzman Çavuş Turan Kurt'un şehit düştüğü haberini alan Manisa'nın Salihli ilçesindeki ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Salihli Kaymakamı Mesut Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Taş ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Metin Şahin, sağlık görevlileriyle, Uzman Çavuş Turan Kurt'un (42), Kurtuluş Mahallesi Şüheda Caddesi'ndeki evine gitti. Kaymakam Yıldırım, Turan Kurt'un şehit olduğu haberini, eşi Şerife Kurt'a bildirerek taziyede bulundu. Haberi alan Şerife Kurt ile 16 yaşındaki oğlu Furkan, 12 yaşındaki kızı Nihal yasa boğuldu. Edirne'de görev yaptığı sırada tayini Hakkari'ye çıkan ve 17 Temmuz'da Hakkari'de görevine başladığı öğrenilen uzman çavuş Turan Kurt'un, 2 gün önce eşiyle telefonla görüştüğü, çevrede çatışmaların yaşandığını, 24 saattir postallarını çıkarmadığını söylediği ve ''Burada her an her şey olabilir'' diyerek helallik istediği öğrenildi. Uzman çavuş Kurt'un, daha önce Salihli'de 6 yıl görev yaptığı ve eşiyle bu ilçeye yerleşmeyi kararlaştırdığı, bir süre önce de banka kredisiyle ailesinin oturduğu evi aldığı bildirildi. Kurt'un emekliliğine 9 ay kaldığı öğrenildi. -Şehit er Gülder'in evinde yas var Hakkari'deki terörist saldırıda şehit olan er Vedat Gülder'in (21) Ardahan'ın Göle ilçesindeki baba evinde yas var. Göle ilçesinin Budaklı köyünde yaşayan Gülder ailesine şehit haberini, Göle Kaymakamı Kemal Atasoy ile askeri yetkililerin, sağlık ekipleri gözetiminde verdiği bildirildi. Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, Hakkari'de hain saldırıda şehit edilenlerden birisinin Ardahan'lı olduğunu belirterek, üzüntülü olduklarını söyledi. Ateşin düştüğü yeri yaktığını belirten Tekmen, ''Bize de ateş düştü, derinden üzüntülüyüz. Şimdilik bu kadar, diyecek başka bir şeyim yok'' dedi. Şehit er Vedat Gülder'in üç çocuklu ailenin ortanca çocuğu olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. -Şehit haberini kaymakam verdi Şehit olan askerlerden birinin Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden uzman çavuş Hakan Çil (24) olduğu bildirildi. Şehit haberini alan Afşin Kaymakamı Faik Arıcan, Afşin Emniyet Müdürü Veysel Ateş, Beyceğiz Mahallesi Binboğa Sokak'ta bulunan aileyi ziyaret ederek bilgi verdi. Şehidin babası İstanbul'da olduğundan dolayı Kaymakam Arıcan, şehit uzman çavuş Hakan Çil'in akrabalarına bilgi verdi. Şehidin babası İbrahim Çil'e ise telefonda oğlunun sadece yaralandığı bilgisinin verildiği öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Hakan Çil'in 3 aylık evli olduğu, annesinin yeni vefat ettiği öğrenildi. Şehit Çil'in yarın Afşin'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.