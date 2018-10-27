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Şehit Uzman Çavuş Asım Türkel, gözyaşlarıyla uğurlandı

Adnan AÇIKGÖZ-Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde operasyona çıktıktan sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle şehit olan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Asım Türkel (23), memleketi Mersin'de toprağa

27 Ekim 2018 18:19

Adnan AÇIKGÖZ-Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- TUNCELİ\'nin Nazımiye ilçesinde operasyona çıktıktan sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle şehit olan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı\'nda görevli Uzman Çavuş Asım Türkel (23), memleketi Mersin\'de toprağa verildi.
Son 2 gündür bölgede etkili olan yoğun kar yağışından dolayı hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucu şehit olan Mersinli Uzman Çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen\'in cenazeleri Tunceli\'deki askeri törenin ardından uçakla Adana\'ya, oradan da karayolu ile Mersin\'e getirildi. Bekar olan Asım Türkel\'in cenazesi Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi\'ndeki baba ocağına, Ferruh Dikmen\'in cenazesi ise Silifke ilçesine götürüldü. 
Şehit Asım Türkel için baba evinde helallik alınmasının ardından kent merkezindeki Muğdat Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kerim Tufan, Garnizon Bölge ve Garnizon Komutanı Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri erkan ve şehidin annesi Sebahat, babası Hasan Tülkel ve kardeşleri ile aile yakınları katıldı. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazanın ardından şehidin cenazesi, Mersin Şehitliği\'nde toprağa verildi. Tören sırasında baygınlık geçiren acılı anne Sebahat Türkel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şehidin uğurlanışı sırasında bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı.  Şehit Ferruh Dikmen ise Mersin\'in Silifke ilçesinde toprağa verilecek.

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