-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ ADANA (A.A) - 04.08.2010 - Ordu'nun Akkuş ilçesinde devriye görevi yapan jandarma trafik timine yönelik silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Hacı Emin Pişkin'in cenazesi Adana'da toprağa verildi. Adana'daki Merkez Sabancı Camisi'nde düzenlenen törende, şehit uzman çavuşun eşi Tülin Pişkin, çocukları Emirhan (11) ve Emircan (3) ile annesi Emine Pişkin ve 10 kardeşi ile çok sayıda yakını gözyaşlarını tutamadı. Şehidin kardeşleri ''Direksiyonda diye ilk onu kalbinden vurmuşlar. Bu asker olduktan sonra bu bayrak inmez'' diye ağıt yaktı. Şehidin eşi Tülin Pişkin ''Kurban olduğum, canım, nasıl dayanırım'' diyerek tabuta sarıldı, oğlu Emirhan Pişkin tabutun başında gözyaşı döktü. Törene katılan vatandaşlar ''Askere, polise kalkan eller kırılsın'' ve ''Kahrolsun PKK'' diye slogan attı. Bu sırada kalabalığın arasından bir kişi ''Böyle olayları çok gördük ama bu ülkeden Mustafa Kemal çıkacaktır'' dedi. Bir başka vatandaş da ''Tayyip istifa'' ve ''Şurada bizim çocuklarımız ölüyor'' diye tepki gösterdi. Polisin ''yeri değil'' diyerek vatandaşı uyarması üzerine MHP Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ''Bırak vatandaşı'' diye uyarıda bulundu. Bunun üzerine bir başka vatandaş ''Dağda asker çarpışıyor. Ben de çarpışmaya hazırım ama cenazede sesimizi keserseniz, toplantıda sesimizi keserseniz, siyasetçileri susturursanız bu vatan böyle batar. Her gün askerler tutuklanırken biz susamayız'' dedi. Bir grup vatandaş bu sözlere alkışla destek verdi. Gerginliğin sone ermesinin ardından cenaze namazı kılındı ve dua okundu. Daha sonra, şehidin cenazesi, asri mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi. Törene, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, Adana Valisi İlhan Atış, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mehmet Özer Güneş de katıldı.