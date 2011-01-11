-ŞEHİT ÜSTEĞMEN TANER ERDOĞAN'IN CENAZESİ ERBAA'YA GETİRİLDİ TOKAT (A.A) - 11.01.2011 - Askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında Ankara'nın Tuluntaş köyü yakınına düşmesi sonucu şehit olan üsteğmen Taner Erdoğan'ın cenazesi, Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Askeri uçakla Merzifon Askeri Havaalanına getirilen şehit üsteğmen Erdoğan'ın cenazesi, ambulansla memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine götürüldü. Şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi Morguna konuldu. Cenazeyi şehidin yakınları ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Cihan Sanlı, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Duman ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Bu arada, şehit Kara Pilot Üsteğmen Taner Erdoğan için yarın ilçede düzenlenecek cenaze töreninin yapılacağı alan, Erbaa Belediyesi ekiplerince Türk Bayraklarıyla donatıldı.