T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞEHİT ÜSTEĞMEN ŞÜKRÜ PÜRLÜ'NÜN CENAZESİ SİVAS'A GETİRİLDİ SİVAS (A.A)

11 Ocak 2011 22:42

-ŞEHİT ÜSTEĞMEN ŞÜKRÜ PÜRLÜ'NÜN CENAZESİ SİVAS'A GETİRİLDİ SİVAS (A.A) - 11.01.2011 - Askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında Ankara'nın Tuluntaş köyü yakınına düşmesi sonucu şehit olan üsteğmen Şükrü Pürlü'nün cenazesi askeri uçakla Sivas'a getirildi. Şehidin cenazesini taşıyan askeri uçak, akşam saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na indi. Şehidin cenazesini, Sivas Vali Yardımcısı Kemal Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, akrabası olan Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Sivas Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile askeri yetkililer, yakınları ve komşuları karşıladı. Cenazeyle birlikte şehidin annesi Neşe, babası Feyzi Pürlü ve bazı yakınları da geldi. Gözyaşlarını tutamayan acılı aileyi, yetkililer ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesini aprondan ambulansa kadar askerler omuzlarında taşıdı. Şehidin fotoğrafını taşıyan askere, şehit üsteğmenin 12 yaşındaki yeğeni Melih Akbulut da uygun adımda eşlik etti. 'Dayıcığım' diye gözyaşı döken Akbulut'u hava alanındaki görevliler teselli etti.  Şehidin cenazesi ambulansa konularak konvoy eşliğinde Sivas Askeri Hastanesi morguna götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24