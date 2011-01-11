-ŞEHİT ÜSTEĞMEN ŞÜKRÜ PÜRLÜ'NÜN CENAZESİ SİVAS'A GETİRİLDİ SİVAS (A.A) - 11.01.2011 - Askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında Ankara'nın Tuluntaş köyü yakınına düşmesi sonucu şehit olan üsteğmen Şükrü Pürlü'nün cenazesi askeri uçakla Sivas'a getirildi. Şehidin cenazesini taşıyan askeri uçak, akşam saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na indi. Şehidin cenazesini, Sivas Vali Yardımcısı Kemal Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, akrabası olan Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Sivas Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile askeri yetkililer, yakınları ve komşuları karşıladı. Cenazeyle birlikte şehidin annesi Neşe, babası Feyzi Pürlü ve bazı yakınları da geldi. Gözyaşlarını tutamayan acılı aileyi, yetkililer ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesini aprondan ambulansa kadar askerler omuzlarında taşıdı. Şehidin fotoğrafını taşıyan askere, şehit üsteğmenin 12 yaşındaki yeğeni Melih Akbulut da uygun adımda eşlik etti. 'Dayıcığım' diye gözyaşı döken Akbulut'u hava alanındaki görevliler teselli etti. Şehidin cenazesi ambulansa konularak konvoy eşliğinde Sivas Askeri Hastanesi morguna götürüldü.