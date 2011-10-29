-Şehit polislerimizi uğurladık MERSİN/MALATYA (A.A) - 29.10.2011 - Osmaniye'de trafik uygulaması sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memurları Mehmet Ali Ünal ve Vahap Alagöz memleketlerinde toprağa verildi. Ünal'ın (49) cenazesi, yakınları tarafından Osmaniye'den eşi Ayşe Ünal'ın doğum yeri olan Tarsus'a getirildi. Tarsus Küçükminare Camisi'nin bahçesine düzenlenen törene Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, CHP Mersin milletvekilleri Vahap Seçer ve Aytuğ Atıcı, Mersin Jandarma Komutanı Albay Bedri Dursun, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkılınç, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erol Ertan, Tarsus Kaymakamı Orhan Şefik Güldibi, Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Emniyet Müdürü Yaşar Aksoy, Tarsus Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Vural ve vatandaşlar katıldı. Törende şehit polis memurunun 20 yıllık eşi Ayşe ve kızları Esra Betül (18) ile Kübra Meriç'in (16) ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Ayşe Ünal ve kızlarına, Tarsus Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis memurları kollarına girerek destek olmaya çalıştı. Cenaze namazını Tarsus Müftüsü Abdulkerim Akbaba'nın kıldırıldığı törenden sonra, Türk bayrağına sarılı şehit polis memuru Mehmet Ali Ünal'ın cenazesi, 112 Acil Servis ambulansıyla götürüldüğü ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. -Cenazesi çay bahçesine getirildi- Şehit Alagöz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Osmaniye'den karayoluyla Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Söğüt beldesine getirildi. Söğüt Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra Alagöz'ün naaşı, vatandaşların ve yakınlarının omuzlarında, memleketine izine geldiğinde sürekli gittiği çay bahçesine götürüldü. Buradaki çınar ağacının altında kısa süre bekletilen Alagöz'ün cenazesi, ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine şehit polisin eşi Nursel Alagöz, iki küçük oğlu ve kızıyla, yakınları, Malatya Valisi Ulvi Saran, milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını kıldıran Malatya Müftü Vekili Cengiz Yağcı, bu tür hain saldırıları yapanların geçmişte olduğu gibi gelecekte de muvaffak olamayacaklarını belirtti.