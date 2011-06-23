-ŞEHİT POLİSLERE TÖREN MALATYA (A.A) - 23.06.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Tunceli'de iki polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili olarak, ''Bu kirli bir senaryodur, kirli bir oyundur. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve güvenlik güçlerimiz kesinlikle bu oyuna gelmeyecek, devlet ciddiyeti içerisinde, hukuk çerçevesinde kalarak bu hainlere gerekli cevabı vermeye devam edecektir'' dedi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki patlamada şehit olan iki polis memuru için Malatya Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Malatya Adli Tıp Kurumundan alınan cenazeler, Emniyet Müdürlüğünün bahçesine omuzlarda taşındı. Törene, şehit polis Gökhan Büyükarslan'ın eşi Sevgi ve 9 aylık kızı Aleyna ile diğer yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Ulvi Saran, Elazığ Valisi Muammer Erol, 8. Kolordu Komutan Vekili Korgeneral Galip Mendi, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Harun Ocaklı, Malatya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Mumcu, AK Parti Malatya milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ceyhun Ceylan, Başsavcı Vekili Muzaffer Sayın, daire müdürleri, çok sayıda polis, asker ve vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende konuşan İçişleri Bakanı Güneş, terörün insanlığı kemiren bir virüs olduğunu söyledi. Şehitliğin en kutsal mertebe olduğunu belirten Güneş, şöyle konuştu: ''Hain ellerin amacı çok iyi biliyoruz ki ülkemizi bölmek, milletimizi ayrıştırmak, ülkemizi kaosa sürüklemektir. Bunu yapan ve yaptıranlar, kandan beslenen, aydınlıktan korkan, insani değerlerden uzak şer odaklarıdır. Onların kendi insanına güvenmeyen kişiler olduğunu tüm dünya biliyor. Onlar kendi insanının ekmeğini elinden alanlardır. Onlar gençlerin eline silah tutuşturarak dağa, ölüme salan gözü dönmüşlerdir. Demokrasiyi ağzından düşürmeyen ancak demokrasiyi çare olarak görmeyen, 'hukuk, hukuk' deyip hukuktan korkan, kendi halkından korkan insanlar asla ve asla bu sinsi emellerine ulaşamayacaklardır. Bu kirli bir senaryodur, kirli bir oyundur. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti ve güvenlik güçlerimiz kesinlikle bu oyuna gelmeyecek, devlet ciddiyeti içerisinde, hukuk çerçevesinde kalarak bu hainlere gerekli cevabı vermeye devam edecektir. Terörü besleyen ve destekleyenler şunu unutmamalı ki terörden kimseye yarar gelmez. Şiddetle bir yere varmak mümkün olmaz, terör bir hak arama yöntemi asla ve asla olamaz. Ümit ediyorum ki bu acı olay son olsun ve bu zavallılar bu sinsi oyunlarını bir kenara bıraksınlar.'' Hiçbir mazeretin ve mağduriyetin terörü kamufle edemeyeceğini ifade eden Güneş, şunları kaydetti: ''Buradan özellikle terörü kınamayanlara, terörle arasına mesafe koyamayanlara ve teröre mazeret aramaya çalışanlara seslenmek istiyorum. Terör insanlığı kemiren virüstür. Terörün hiçbir mazereti olamaz. Terör hiçbir mağduriyetin ve de hakkın kamufle edemeyeceği kadar büyük bir insanlık suçudur. Kim teröre mazeret uydurmaya çalışıyorsa, ya gaflet içindedir ya da en hafif tabirle insanlıktan nasibini almamıştır.'' Tunceli Emniyet Müdürü Ertan Yavaş da çok değerli iki polisin şehit olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yavaş'ın konuşurken duygulandığı görüldü. Törenin ardından, şehit polis Hakan Yavuz'un cenazesi Trabzon'a, Gökhan Büyükarslan'ın cenazesi Osmaniye'ye gönderildi. Tören sona erdiği sırada Bakan Güneş'in bulunduğu yere yaklaşan kişi, yüksek sesle ''Bu sorun kangrene döndü. 60 yaşındayım, 40 yıldır bitecek deniliyor, artık bitsin'' dedi.