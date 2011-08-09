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Yaşam

ŞEHİT POLİSİN EVİNDE YAS VAR MERSİN (A.A)

09 Ağustos 2011 02:32

-ŞEHİT POLİSİN EVİNDE YAS VAR MERSİN (A.A) - 08.08.2011 - Hakkari'de kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Bayram Göde'nin (27) baba evinde yas var. İstanbul'da görevli iken bir ay önce Hakkari'ye tayini çıkan 6 yıllık polis memuru Bayram Göde'nin 7 aylık hamile eşi Ayşe ile 6 yaşındaki oğlu Cihan'ı İstanbul'da bırakarak, Hakkari'ye gittiği bildirildi.  Göde'nin ev bulduktan sonra da ailesini yanına alacağı öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde ikamet eden baba Ramazan ile anne Gülperi Göde acı haber üzerine gözyaşlarını tutamazken, taziyeleri de kabul etti. Anne Gülperi Göde, ''Bana Bayramımı getirin'' diyerek gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi.  Baba Ramazan Göde ise, ''Bir Bayram günü doğdu bir Ramazan günü aramızdan ayrıldı. Şehitlik herkese nasip olmaz. Bu benim oğluma nasipmiş. Takdiriilahinin önüne geçilmez'' diyerek gözyaşlarını tutamadı. Erdemli Kaymakamı İbrahim Özefe, Garnizon Komutanı Kıdemli Jandarma Yüzbaşı Ali Akar, Emniyet Müdürü Hüseyin Dağı, Türk bayrakları ile asılan şehit Bayram Göde'nin evine gelerek baba Göde'ye başsağlığı diledi. Acılı babayı Kaymakam Özefe ile Emniyet Müdürü Dağı teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Pınarbaşı köyünde defnedileceği bildirildi.

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