-ŞEHİT POLİSİN EŞİ: ''AĞLAMADIM AĞLAMAYACAĞIM'' KASTAMONU (A.A) - 05.05.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Türkiye Cumhuriyeti'nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik terörün her türlüsüyle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek ''Bölücü ve yıkıcı teröre karşı her türlü fedakarlıkla büyük bir mücadele yürüten kahraman güvenlik birimlerimize bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz'' dedi. Kastamonu-Çankırı Karayolunda Başbakanlık konvoyuna eskortluk eden polis otosuna saldırıda şehit olan polis memuru Recep Şahin için Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehit polis Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangası tarafından Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Burada bir dakikalık saygı duruşunun ardından Recep Şahin'in öz geçmişi okundu. Daha sonra Kastamonu Emniyet Müdürü Sami Uslu bir konuşma yaptı. Uslu'nun, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Törende konuşan İçişleri Bakanı Güneş de şehit polis memuru Şahin'in, seçim çalışmaları sebebiyle Kastamonu'ya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geri dönüşünde görev aldığını ve saldırının bu sırada yaşandığını anımsattı. Bakan Güneş, terörün ülkesi, dini, milleti bulunmadığını ifade ederek, ''Gözü dönmüş hainler görevi sadece insana hizmet olan görevlilere kurşun sıkmaktan çekinmiyor. Aslında biz bu hain elleri ve onun gerisindeki hainleri de çok ama çok iyi biliyoruz. Bilmekle de kalmıyor gereği neyse onu da yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz'' dedi. Hainlerin terörle bir yere varmalarının mümkün olmadığını, dünyanın hiçbir yerinde terörle, şiddetle bir yere varılamadığını vurgulayan Güneş, şöyle devam etti: ''Gün gelir, peşinden koştukları, hizmet ettikleri bu sinsi planlar onların başına döner ve dönecektir. Bu vesileyle bir kez daha huzurlarınızda vurgulamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik terörün her türlüsüyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bölücü ve yıkıcı teröre karşı her türlü fedakarlıkla büyük bir mücadele yürüten kahraman güvenlik birimlerimize bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. O kahraman insanlar, şehitler, gaziler uğruna bu mücadele kahramanca yine devam edecektir. Bu menfur saldırıyı yapanlar er geç ortaya çıkarılacaktır. Bu bu teşkilatın görevidir, onuru olacaktır. Polisimizin askerimizin tüm güvenlik güçlerimizin hainlerin bulunması konusunda ellerinden gelen her türlü gayreti özverili şekilde ortaya koyduklarını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren hainler hak ettikleri cezayı er geç bulacaklardır. Türk adaleti onların yakasına yapışacaktır. Şehidimizin ve şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Milletimizin birlik ve bütünlüğüne yönelik hain saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Kahraman polisimiz, kahraman Mehmetçiğimiz, bu hainlere karşı vatan topraklarını cesaretle savunarak en güzel cevabı vermeye devam edecektir. Bizim mücadele azmimizi kırmak yerine daha da güçlendirecektir, daha da güçlendirmektedir.'' Şehit polis memuru Şahin'in geride bıraktığı ailesinin kendilerine emanet olduğunu belirten Güneş, ''Onun geride bıraktıkları bizim namus borcumuzdur. Onlar bundan sonra Türkiye Cumhuriyet devletinin ve bizlerin en kutsal emanetleri arasındadırlar. Biz, artık onların emrindeyiz, onlar bizim başımızın tacıdır'' diye konuştu. Güneş, saldırıyı gerçekleştirenleri en kısa sürede bulmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi. Bakan Güneş'in konuşmasının ardından Kastamonu Müftüsü Dursun Ali Şeker, şehit polis Şahin için dua okudu. Duanın ardından şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangası tarafından alınarak, cenaze aracına konuldu. Şehit polisin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'un Havza ilçesine gönderildi. Bu arada İçişleri Bakanı Osman Güneş, şehit polisin eşi Gülay Şahin ve çocuğu Burak Şahin ile yakından ilgilendi. Bu esnada Gülay Şahin, ''Başım dik, ağlamadım, ağlamayacağım. Onları sevindirmeyeceğim, kurşun atanların elleri kırılsın'' dedi. Törene Bakan Güneş'in yanı sıra milletvekilleri, Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, şehit polisin mesai arkadaşları, subaylar, il bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan bir grup, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' ve ''kahrolsun PKK'' sloganları attı.