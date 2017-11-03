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Şehit polisin acı haberini babası İzmir'de, annesi Balıkesir'de aldı (2)

İMAM BABA: RABBİM DOĞUMUYLA VE ŞEHADETİYLE BİZİ ŞEREFLENDİRDİ PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere bugün saat 06

03 Kasım 2017 17:42

İMAM BABA: RABBİM DOĞUMUYLA VE ŞEHADETİYLE BİZİ ŞEREFLENDİRDİ
PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere bugün saat 06.00 sıralarında operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında; PKK/KCK\'lı teröristlerin yakalanabilmesi amacı ile Kayapınar Huzurevleri Mahallesi\'nde bulunan bir binaya güvenlik güçleri girdi. Bu sırada çıkan çatışmada, 1\'i ağır olmak üzere 10 polis yaralandı. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak ağır yaralanan Özel Harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi İzmir\'in Selçuk ilçesinde İsabey Camii\'nde imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir\'e ulaştı. Babaya acı haber emniyet yetkilileri tarafından cuma namazı öncesinde söylendi. Namazın ardından acılı baba Taşdemir, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. İki yıldır görev yaptığı caminin önünde konuşan ve dirayetli duruşuyla dikkat çeken Taşdemir, \"Bizim ecdadımız yüzyıllar boyunca hilali ezanı yücelttiler. Ezan bayrak inşallah necip milletin omzunda yücelmeye devam edecek. Benim oğlum peygamberlerin yanında olan makamın şehadet makamına ulaştı. Doğduğunda rabbim bizi şereflendirmişti. Şehit oldu şehadetiyle bizi şereflendirdi. Bunun için ben rabbimim hükmüne boyu eğdim. Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz milletimiz vatanımız sağ olsun. Allah bu millete zeval vermesin. Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu . Bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah, Rabbim bize böyle bir makamı lütfetti. Elhamdülillah\" dedi.
KIZI OLDU, YENİ EV ALDI
Altı yıldır polis olan Şehit Ahmet Alp Taşdemir\'in bir yıl önce baba olduğu ve 1 yaşında kızı olduğu öğrenildi. Baba Taşdemir\'in Diyarbakır\'daki törene yetişemeyeceği için cenazenin ev hanımı eşi Yeşim Taşdemir tarafından getirileceği belirtildi. Kısa süre önce de yeni ev aldığı öğrenilen şehit polisin Manisa\'nın Salihli İlçesi\'nde yarın öğle namazında toprağa verileceği belirtildi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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