Şehit polis ve kızı birlikte uğurlandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK'lıların bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Şenol ve 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem Çiftçi için tören düzenlendi. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker de katıldı.

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı habere göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğündeki törende 29 yaşındaki şehit polis memuru Çiftçi ve kızının Türk bayrağına sarılı naaşları, meslektaşlarının omuzlarında katafalka taşındı. Daha sonra şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.



İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alaattin Akman, bu alçakça saldırıyla örgütün maskesinin düştüğünü millet olarak bir kez daha gördüklerini söyledi. Bu alçak saldırının izahının olmadığını belirten Akman, şöyle konuştu:

"Beşiğinde uyuyan bebekleri, evinde istirahat eden meslektaşlarımız ve aileleri ile evinde bulunan sivil vatandaşları hedef gözetmeksizin katletmek, bölücü terör örgütü mensuplarının insanlıktan nasibini almamış yüzünü göstermektedir. Örgütün yapmış olduğu bütün katliamlarda akıttığı kanda, terör örgütüne doğrudan ya da dolaylı destek veren her kesimin payı vardır. Kundakta şehit ettiğiniz bebeklerin kanı iki cihanda yakanıza yapışacaktır."

Akman, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı polis ve vatandaşlara da acil şifalar diledi. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti milletvekilleri, şehidin ağabeyi Yusuf ve kardeşi Mevlüt Çiftçi, kayınbabası Zarif ve kayınvalidesi Kamile Sönmez ile vatandaşlar katıldı. Şehit baba ve kızının cenazeleri, törenin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi.