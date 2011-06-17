-ŞEHİT POLİS TOPRAĞA VERİLDİ GÜMÜŞHANE (A.A) - 17.06.2011 - Erzincan'da, cinnet getiren polis memuruna müdahale sırasında vücuduna isabet eden kurşun sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Arslan, memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde toprağa verildi. Arslan için ilçenin Kelkit Meydanı Merkez Camisi önünde düzenlenen cenaze törenine, babası Selahattin ile kardeşi Uğur Arslan, yakınları, Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu, Şiran Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şafak, Gümüşhane Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel, Erzincan Emniyet Müdürü Mehmet Tüzel, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memurunun tabutunu meslektaşları bir süre omuzlarında taşıdı. Arslan'ın cenazesi, Merkez Mahallesi'ndeki Şiran Belediyesi Turgay Türkmen Şehitliği'nde toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında ve sonrasında baba Selahattin Arslan'ı Şiran Kaymakamı Özyiğit ile Şiran Belediye Başkanı Altıparmak'ın teselli etmeye çalıştıkları gözlendi. Bu arada şehidin baba evine de yakınları ve akrabaları tarafından Türk bayrağı asıldı.