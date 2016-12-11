Şehit polis Nazif Emre Horoz’dan geriye 6 aylık ikizleri kaldı

İstanbul’daki bombalı terör saldırısında şehit olan polislerden 24 yaşındaki Nazif Emre Horoz’un, memleketi Konya’ya şehit ateşi düştü. 2 yıllık evli olan şehit Horoz’un, 6 aylık Erva ve Elif adında ikiz bebeklerinin olduğu belirtildi. Şehit Horoz’un babası Mustafa Horoz’un, oğlunun yanında İstanbul’da taksi şoförlüğü yaptığı kaydedildi.

2 yıllık evliydi





Merkez Selçuklu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki komşuları, annesi Emin Horoz’un da, oğlunun acı haberini aldıktan sonra İstanbul’a gittiğini söyledi. Şehit Horoz’un 2 yıl önce Nazife Horoz ile dünya evine girdiği ve 6 ay önce de Erva ve Elif adında ikiz bebeklerinin olduğu belirtildi.

Konya’nın Seydişehir İlçe nüfusuna kayıtlı olan şehit Horoz’un, Seydişehir’de oturan dedesi dedesi Ali Öztürk’ün, evinin önüne de taziye çadırı kuruldu. Torununun şehit olduğu haberini sabah öğrendiğini belirten dede Ali Öztürk şunları söyledi:

”Torunum en son Konya’ya geldiğinde beni de ziyaret etti. Sohbet ettik. Dedim ki 'Bak ben bekçilik yaptım bir sene. Önden gitme, arkadan gitme, ortadan git' dedim. Hatta 'Önüne düşmüş yaralı varsa ona da yardımcı oluver ne olursa olsun adam' dedim. Bir daha da telefonla da görüşmedik. Sabah duydum şehit olduğunu, damat aradı, ’Baba başkasından duyma benden duy, torunun Emre’ yi kaybettik’ dedi. Yapacak bir şey yok Allah kabri cennet, ruhu şad olsun."

Şehit Nazif Emre Horoz’un cenazesinin yarın öğle namazının ardından Seydişehir’de defnedilmesi bekleniyor.