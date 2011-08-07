-ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ BİTLİS (A.A) - 07.08.2011 - Bitlis'te Hizan Kaymakamlığı konutu önünde nöbet tutarken, terör örgütü PKK mensuplarınca dün düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Yasin Höbek için tören düzenlendi. Bitlis Emniyet Müdürlüğünün önünde düzenlenen törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar mübarek ramazan ayında, insafsızca ve kalleşçe saldırı düzenleyen teröristlerin, bunun karşılığını en yakın zamanda ve ziyadesiyle göreceğini ifade etti. Bu ve buna benzer hadiselerin, Türk milletinin azmini ve mücadele kararlılığını daha da arttırdığını belirten Kılıçlar, şunları kaydetti: ''Ne zaman ülkemiz çok önemli adımlar atsa, kalkınma hamlesi ve büyük büyük başarılara imza atsa malum örgütün devreye sokulduğuna şahit oluyoruz. Terörün tek bir amacı vardır. Ülkemizin gelişme vizyonunu baltalamak. Geçmişi köklü bir miras üzerine oturan kardeşliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü ve her şeyden önemlisi demokrasi kültürümüzü zedelemektedir.'' Milletin birlik ve beraberlik ruhunun, ülkenin en önemli gücü olduğunu vurgulayan Kılıçlar, ''Bir ülke değerleri uğruna can vermeye hazır evlatlarıyla varlığını sürdürür. Bugün bu bayrak göklerde özgürce dalgalanıyorsa bu topraklarda insan olmanın onuruyla başımız dik yaşayabiliyorsak, bunları güvenlik güçlerimize ve aziz şehitlerimize borçluyuz'' diye konuştu. Kılıçlar, şehitlerin ülkenin değerlerine sıkılan kurşunlara, gencecik bedenlerini ve iman dolu göğüslerini siper ettiğini belirtti. Höbek'in de peygamberlikten sonra gelen en yüksek rütbe olan şehitlik mertebesine ulaştığına işaret eden Kılıçlar, ''Bu inanç acımızı biraz da olsa hafifletiyor'' dedi. -''EVLADI DA ŞEHİT BABASI GİBİ VATANA VE MİLLETE ŞEREFLE HİZMET EDECEK''- Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, bu ülke üzerindeki bayrağın sonsuza kadar dalgalanacağını, şehitlerin ise rahmet ve minnetle anılacağını söyledi. ''İçimizdeki insan ve insanlık sevgisi, bu tür hain saldırılarla hiçbir zaman gölgelenmeyecek'' diyen Yılmaz, şöyle konuştu: ''İnancımız, 'Bir insanı yaşatan bütün insanlığı yaşatmıştır, bir insanı öldüren de bütün insanlığı öldürmüştür'. Biz bu inançla hareket ediyoruz ve çalışıyoruz.Şehitlerimiz bizim yol göstericimiz ve ışığımızdır. Onlar bu ülkede kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sembolü olarak şehit oldular. Güvenlik güçlerimiz ve sivil vatandaşlarımız bu ülke için canını ve kanını seve seve vermeye hazır.'' Şehit Höbek'in eşine de seslenen Vali Yılmaz, ''Başını dik tutmasını istiyorum. Dik tutacağına da inanıyorum. Yetiştireceği evladının da şehit babası gibi vatana ve millete şerefle hizmet edeceğine inanıyorum'' dedi. Yılmaz, Höbek'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır tedavisi süren polis memuru Erdem Orhan'a da acil şifalar diledi. Bitlis Müftüsü İmran Kılıç'ın okuduğu duaların ardından, Höbek'in cenazesi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterle Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gönderildi. Törene, şehidin eşi Bedia Höbek, 3 yaşındaki oğlu Mert Höbek, kaymakamlar, il ve ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, kurum çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.