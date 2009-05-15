Şehit Polat toğrağa verildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan piyade er Yusuf Polat'ın cenazesi, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kasaba beldesinde toprağa verildi.



Kasaba beldesinde düzenlenen cenaze törenine, şehit erin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Antalya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zafer Çelikin, Antalya Er Eğitim Tugayı Personel Şube Müdürü Albay Hüsnü Dindar, Kaş Kaymakamı Süleyman Yılmaz, Kaş Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yücel Orhan, Kaş Belediye Başkanı Abdullah Gültekin, Antalya Müftüsü Mahmut Yeleser ve vatandaşlar katıldı.



Kasaba Camisi'nde düzenlenen törende cenaze namazını Antalya Müftüsü Mahmut Yeleser kıldırdı.



Tugay Personel Şube Müdürü Albay Hüsnü Dindar, şehit piyade er Yusuf Polat'ın öz geçmişini okudu.



Daha sonra, Albay Dindar, şehit piyade er Yusuf Polat'ın tabutuna sarılı Türk bayrağı ve beratı şehidin babası Hüseyin Polat'a teslim etti.



Törene katılanlar, terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Bazı vatandaşların "İmralı'da bir yılan, dayan Türkiyem dayan" yazılı pankart taşıdığı görüldü.



Şehit er Yusuf Polat'ın annesi Hatice Polat, oğlunun silah arkadaşları ve komutanlarıyla çok iyi geçindiğini söylediğini belirterek, "Allah kimseye böyle acı vermesin. Vatanımız sağ olsun. Biz yetiştirdik vatan için göreve gönderdik. Bir şehit olan benim evladım değil vatanımız ve ordumuz sağ olsun" diyerek gözyaşı döktü.



Baba Hüseyin Polat da "Dik duracağız. Boynumuz eğri durmasın. Hainlere karşı boynumu eğmeyeceğim" dedi.



Şehit er Yusuf Polat'ın cenazesi daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.



Mardin'de askerlik yapan piyade er Yusuf Polat, görev sırasında terör örgütü PKK üyelerince döşenen mayının patlaması sonucu yaralanmış, Diyarbakır Asker Hastanesinde dün şehit olmuştu. (AA)

