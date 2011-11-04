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Şehit Pilot Üsteğmen Kayadibi toprağa verildi ESKİŞEHİR (A.A)

04 Kasım 2011 17:14

-Şehit Pilot Üsteğmen Kayadibi toprağa verildi ESKİŞEHİR (A.A) - 04.11.2011 - Konya'da eğitim uçuşu yaptığı sırada F-4 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı Serdar Kandemir ile şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi'nin (29) cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Şehit Üsteğmen Kayadibi'nin naaşı, askeri uçakla Konya'dan Eskişehir'e getirildi. TSK Asker Hastanesinden ambulansla, cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camisi'ne getirilen Şehit Üsteğmen Kayadibi'nin Türk bayrağına sarılı tabutunu askerler taşıdı. Cenazenin gelmesinin ardından şehit pilotun annesi Emeti, Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nda keman sanatçısı olan 2 yıllık eşi Tuğçe Kayadibi, dedesi Sami ve anneannesi Fatma Karakaya ile dayısı Kamil Karakaya da cami avlusunda kendileri için ayrılan yere geldi.  Şehit Üsteğmen Kayadibi'nin eşi Tuğçe Kayadibi, tabutun yanına gelerek dua etti. Şehidin sınıf arkadaşları da tabutun başında nöbet tuttu. Şehit Kayadibi'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından askerler tarafından top arabasına konuldu. Askeri törenin düzenlendiği Müftülük Sokak'ta bir süre top arabasında taşınan Şehit Üsteğmen Kayadibi'nin naaşı, daha sonra aktarıldığı ambulansla Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne götürüldü ve burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

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