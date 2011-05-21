-ŞEHİT PİLOT KOMİSERİN SON OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - Beykoz'da dün meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Komiser Murat Güçlü'nün de havadan helikopterle destek verdiği hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7'si çocuk 34 kişiden 28'i adliyeye sevk edildi. 3 ay boyunca teknik takip çalışması yapan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 17 Mayıs'ta Ümraniye, Sultanbeyli, Şişli ve Esenler'in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde 45 adrese, özel harekat polisleri ve bir polis helikopterinin havadan desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Yaklaşık 600 polisin görev yaptığı operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Serkan İ. (26) ile yardımcısı Ramazan Ş'nin (26) de aralarında bulunduğu 7'si çocuk 34 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 3 ruhsatsız silah, çok sayıda fişek, LCD TV, bilgisayar ve çeşitli elektronik eşya ele geçirildi. Şüphelilerin, 15 iş yeri ile 20 ev ve 6 otomobilden hırsızlık yaptıkları, ayrıca cins bir köpek ile güvercin de çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları eşya, satıldığı yerden polislerce teslim alınıp mağdurlara geri verildi. Çete üyelerinden birinin, çaldığı değerli eşyayı vermediği için elebaşından işkence gördüğü öne sürüldü. Çete elebaşı olduğu iddia edilen Serkan İ'nin, emniyette benzer suçlardan 12 sabıka kaydı bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan kişilerden 6'sı, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geri kalan 7'si çocuk 28 kişi ise Ümraniye Adliyesine sevk edildi. Bu arada, söz konusu operasyonda helikopteri kullanan pilotun, dün Beykoz'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden pilot Komiser Murat Güçlü olduğu bildirildi. Güçlü'nün, operasyon adresinde çete elebaşı olduğu iddia edilen Serkan İ'nin bir evin çatısında yakalanmasını sağladığı ifade edildi.