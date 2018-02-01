Şehit Onbaşı Aydar, Arapça ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın (21) cenazesi, memleketi Şanlıurfa\'nın Harran İlçesinde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Arapça ağıtların yükseldiği cenaze töreninde şehit yakınları tabuta dokunmak isteyince, izdiham yaşandı. İl Müftüsü, cemaati şehidin namazı için saf tutun uyarısında bulundu.

Ağrı\'nın Doğubeyazıt ilçesinde, Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu\'ndan sınır devriyesi için çıkan askerler ile bir grup PKK\'lı terörist arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Onbaşı Ali Aydar, kaldırıldığı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi\'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Piyade Onbaşı Aydar\'ın cenazesi, sabah saatlerinde askeri uçakla Şanlıurfa GAP Havaalimanı\'na getirildi. Burada yakınları tarafından alınan şehidin cenazesi, kara yoluyla Harran’ın Demirli Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Evli olan Şehit Aydar’ın yakınları, Arapça ağıtlar yakıp terör örgütü PKK\'ya lanet okudu. Şehit için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, şehidin babası İsmail, annesi Fatma Aydar ve 6 kardeşi ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Törende konuşan Vali Abdullah Erin, acılarının ve öfkelerinin büyük olduğuna vurgu yaparak, bu vatan için her zaman bedel ödemeye hazır olduklarını söyledi.

Cenaze töreninde zaman zaman izdiham yaşandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılmak isteyen yakınlarının, uzun süre tabut başından ayrılmaması üzerine İl Müftüsü İhsan Açık kalabalığı sık sık uyardı. İl Müftüsü Açık, cemaate şehidin namazı için saf tutun uyarısında bulundu.

Şehit Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın cenazesi, İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Demirli Aile Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



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