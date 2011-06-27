-ŞEHİT OLMADAN ÖNCE TAYİNİ ÇIKMIŞ İZMİR (A.A) - 27.06.2011 - Van'ın Saray ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK üyelerinin askeri araca saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Erkan Durukan'ın tayinin Adapazarı'na çıktığı ve hafta sonu Van'daki görevinden ayrılacağı öğrenildi. Erkan Durukan'ın şehit olduğu haberi, tatil için İzmir'in Menderes ilçesindeki ailesinin yanına gelen eşi ve iki çocuğuna askeri görevlilerce bildirildi. Manisa'da sınıf öğretmenliği yapan Emine Durukan ve çocukları Doğukan ile Korcan, acı haber üzerine yasa boğuldu. Emine Durukan'ın Karşıyaka ilçesinde yaşayan babası Turgut Tüzün'ün komşusu Özenç Kurnaz, Erkan Durukan'ın iki yıldır Van'da görev yaptığını, eşi ve çocuklarının ise Manisa'da kaldıklarını belirtti. Kurnaz, Adapazarı'na tayini çıkan Durukan'ın bu hafta sonu Van'daki görevinden yıllık izin alarak ayrılmayı ve daha sonra Adapazarı'nda göreve başlamayı planladığını, bu nedenle de ailesinin Manisa'daki evi Adapazarı'na taşımak için hazırlık yaptığını kaydetti. Kurnaz, Erkan Durukan'ın ailesinin Niğde'de yaşadığını, bir erkek kardeşinin bir buçuk ay önce kanserden vefat ettiğini, diğer erkek kardeşinin ise İzmir'de polis olarak görev yaptığını anlattı. Öte yandan ailenin kaldıkları Özdere'deki yazlıktan cenazeyi karşılamak üzere Adnan Menderes Havaalanı'na hareket ettiği öğrenildi.