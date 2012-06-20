Şehit olan İsa Sayın BDP'li Sakık’ın akrabasıymış

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Hakkari’de şehit olan 8 asker arasında bulunan İsa Sayın’ın yakın akrabası olduğunu açıkladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit olan 8 askerler arasında yer alan şehit Onbaşı Sayın'ın cenazesi, Van'da düzenlenen askeri törenin ardından havayoluyla önce Diyarbakır, ardından Adana'ya getirildi.

Karayolu ile buradan Mersin Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazeyi, Sayın'ın ailesi ve askeri erkan karşıladı.

Mevlana Mahallesi'ndeki evine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, daha sonra tören için konvoy eşliğinde Muğdat Camisi'ne taşındı.

Burada kılınan cenaze namazın ardından Sayın'ın cenazesi, Yalınayak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene şehidin babası Mehmet Ali, annesi Emine, dedesi Hacı İbrahim Sayın ile yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 6. Mekanize Piyade Tümeni ve Adana Garnizon Komutanı Tümgeneral Sezai Bostancı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, AK Parti Mersin milletvekilleri Çiğdem Münevver Ökten ve Ahmet Tevfik Uzun ile çok sayıda askeri erkan ve mülki amir katıldı.

Cumhurbaşkanlığı çelenginin de bulunduğu tören öncesi milletvekilleri Ökten ve Uzun, şehidin dedesi Hacı İbrahim Sayın'ın elini öperek başsağlığı diledi.

BDP'Lİ Sakık: Yakın akrabamdı

Bu arada, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Twitter'da yaptığı açıklamada, İsa Sayın’ın yakın akrabası olduğunu söyledi.

Sayın’ın ailesini arayarak başsağlığı dilediğini ifade eden Sakık, “Hepimize düşen görev bir an önce akan kanı durdurup, barışı sağlamaktır” diye konuştu.