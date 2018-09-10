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Şehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladı (2)

TÖRENİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin için Sabancı Merkez Camii'nde tören düzenlendi

10 Eylül 2018 17:23

TÖRENİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ
Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin için Sabancı Merkez Camii\'nde tören düzenlendi. Uğurlama törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Akif ÖZDEMİR- Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)

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