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ŞEHİT MEZARLIĞINDAN SOYGUN BALIKESİR (A.A.)

03 Ocak 2011 13:29

-ŞEHİT MEZARLIĞINDAN SOYGUN BALIKESİR (A.A.) - 03.01.2011 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Şehir Mezarlığı'nın giriş kapısının çatı kaplamasında kullanılan bakır malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.  Alınan bilgiye göre, Bandırma Şehir Mezarlığı yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, mezarlıktan çalınan bakır malzemelerin bir hurdacıya satıldığını tespit etti.  Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.E. (16), D.E. (15), T.E. (18) ve C.K. (18) polis ekiplerince gözaltına alındı, ele geçirilen 35 kiloluk bakır malzeme ise mezarlık görevlilerine teslim edildi. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı. 

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