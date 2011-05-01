-ŞEHİT MADENCİLER ANISINA PARK ZONGULDAK (A.A) - 01.05.2011 - Zonguldak'ın Kilimli beldesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 30 madencinin anısına yapılan ''Şehit Madenciler Parkı'' törenle açıldı. Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, Kosmo Mahallesi'nde Kilimli Belediyesince yapılan parkın açılış töreninde, gençlere imkan verildiği takdirde her alanda büyük başarılar elde edildiğini söyledi. Bilgili insanın ancak spor, sanat ve çeşitli alanlarda yeteneklerini göstererek olunabileceğini anlatan Toptan, şöyle konuştu: ''Okullarımızı bilgisayarlarla donatırken spor ve sanat alanlarıyla da gençlerimizi çok yönlü yetiştirmek zorundayız. Burada bunun örneğini görüyoruz. Türkiye'nin her köşesinde çeşitli dallarda çocuklarımızın etkinlik yapabileceği spor alanları meydana getirilmektedir. Önümüzdeki dönemde okullarımız spor ve sanatta daha çok bir araya gelme imkanı bulacaklardır. Böylesi bir hedefi hükümetimiz kabul etmiş ve uygulamaya başlamıştır.'' Bugünün 1 Mayıs olduğuna işaret eden Toptan, ''Bir taraftan çıkarmış olduğumuz yasayla işçimize armağan ettiğimiz bu bayramı kutlarken öbür taraftan Zonguldak olarak büyük acıyı bir kez daha içimizde yaşıyoruz. 17 Mayıs gerçekten bizim için akıllardan çıkmayan büyük acının yaşandığı gün olmuştur. Bu vesileyle madende ve Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum'' dedi. Kilimli Belediye Başkanı Seçkin Özdemir de parkı çocuklara ithaf ettiklerini, çocukların yüzündeki neşenin yaşanan acıları hafifletmesi dileğinde bulundu. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende, şehit madencilerinin yakınları ve çocukları hüzünlü anlar yaşadı. Grizu faciasında hayatını kaybeden madencilerden Sadık Kocakaya'nın annesi Sebahat Kocakaya, sinir krizi geçirerek ''bana oğlumu getirin' diye feryat etti. Tören alanında bekletilen ambulansla Kocakaya, sağlık ocağına kaldırıldı. Konuşmaların ardından Toptan ve beraberindekiler, şehit madencilerinin isimlerinin yazıldığı anıtın yanı sıra oyun alanlarının da yer aldığı parkı gezerek, temsili olarak futbol sahasında kurdele kesip açılışı gerçekleştirdi. Kentte günlük yayımlanan Şafak Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Şaban Yılmaz'dan kaleye geçmesi isteyen Toptan, yaptığı penaltı vuruşunu gole çevirdi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazeleri defnedilmiş, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesedi ise patlamadan 8 ay sonra çıkarılmıştı.