-Şehit köy korucuları toprağa verildi ÇATAK (A.A) - 22.09.2011 - Van'ın Çatak ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada teröristlerce şehit edilen geçici köy korucuları Bedih Esin ve Sabri Biter'in cenazeleri toprağa verildi. Operasyondan dönen Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı unsurlarına Vazos sırtı bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Bedih Esin ile Sabri Biter'in cenazeleri, Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası'ndaki törenin ardından helikopterle Çatak Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradan ambulanslara alınan cenazeler Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından cenazeler vatandaşların omuzlarında Çatak Merkez Mezarlığı'na getirildi. Cenazelerin taşınması sırasında Sabri Biter'in 12 yaşındaki kızı Meryem Biter, ''Baba'' diyerek feryat etti. Mezarlıkta Sabri Biter'in babası Arafat Biter, şehit oğlunun Türk bayrağina sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Biter'in annesi Şöhret, eşi Fatma ile şehit Bedih Esin'in babası Kadir, annesi Habibe ve eşi Ayşe Esin, sinir krizi geçirdi. Cenazeler, daha sonra toprağa verildi. Vali Münir Karaloğlu, şehitlerin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evlerine giderek taziye ziyaretinde bulundu. Şehitleri son yolculuklarına, aileleri ve yakınlarının yanı sıra Yüksekova 3. Taktik Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Şenol Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Albay Nurettin Alkan, Çatak Kaymakamı Ahmet Demirci, Belediye Başkanı Emin Babur, vatandaşlar ve silah arkadaşları uğurladı.