-Şehit Komiser Kerman'ın baba evinde yas EDİRNE (A.A) - 05.09.2011 - Tunceli'de halı sahada futbol maçı yapan polislere yönelik düzenlenen hain saldırıda eşi Dilay Turan Kerman ile birlikte şehit düşen Komiser Cem Kerman'ın Edirne'deki baba evinde büyük acı yaşanıyor. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büroda görevli 5 yıllık polis memuru Komiser Cem Kerman (27) ile öğretmen eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit olduğu haberi, Edirne'deki baba evinde büyük acıya neden oldu. Meydan Mahallesi Asmalı Mescit Sokak'ta yaşayan Baba Ercan Kerman ve anne Gülsen Kerman'a acı haberi Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Cemalettin Kaymaz verdi. Aldığı acı haber ile yıkılan Kerman ailesine sağlık ekibi müdahale etti. Anne Gülsen Kerman'a sakinleştirici iğne yapıldı. Bir yıl önce evlenen çiftin ölüm haberini alan yakınları da baba evine geldi. -''Vicdanlarını karatmış durumdalar''- Baba Kerman, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu ile gelininin şehit haberini almasıyla büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. ''Bu terörü bitirmeyenler utansın'' diyen Kerman, şöyle devam etti: ''Gerçi onlarda utanma duygusu yok. Vicdanlarını karatmış durumdalar. Sayı hesabı, parmak hesabı, kelle hesabı yapılır hale geldi. Oğlum ile gelinimin evliliği 19 Eylül'de bir yıl olacaktı. Evlilik yıl dönümlerinde bir şeyler gönderecektik, onları hazırlıyorduk. Oğlumla devamlı konuşuyorduk da bu akşam televizyondaki o alt yazıyı gördükten sonra ne geline ulaşabildik, ne de çocuğa ulaşabildik. Telefon çalıyor çalıyor açan yok. O zaman ufak ufak pirelenmeye başladık. Bilahare de acı haberi aldık. Metanetimizi koruyoruz tabii ki zaman zamanda niye bu kadar zor sorular bize soruluyor diye düşünüyoruz. Çünkü hayatımız hep mücadele ile geçti. Hep zor, hep zor... Yok dükkanımızın bulunduğu Alipaşa Çarşısı yangını, yok öyle oldu, yok böyle oldu... Niye bu kadar zor sorular soruluyor diye düşünüyoruz. Acımız çok büyük. Bu oyunda şike yapmadığım, hile yapmadığım için mi bu kadar zor sorulara muhatap oluyoruz?'' -Şehit Komiser Cem, eşi için Tunceli'yi tercih etmiş- Baba Kerman, şehit olan oğlu Cem Kerman'ın, öğretmen eşi Dilay Turan Kerman'ın, öğretmenlik atamasının olabilmesi için Sakarya'dan Tunceli'ye tayin istediklerini belirterek, ''Cem akademiden sonra kura çekerek Sakarya'da göreve başladı. 5 yıl sonra Tunceli'ye tayin istedi. Gelin KPSS'ye girmişti. Onun tayini çıksın diye Tunceli'yi seçtiler. Hani Ankara'yı, İstanbul'u yazsalar kazanamayacak. O nedenle Tunceli'yi seçtiler'' dedi. Şehit Dilay Turan Kerman'ın Ankaralı olduğu öğrenilirken, şehit çiftin ne zaman ve nerede toprağa verileceği konusunda açıklama yapılmadı.