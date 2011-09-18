-Şehit Komando Er Aygör toprağa verildi KONYA (A.A) - 18.09.2011 - Bingöl'ün Genç ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada şehit olan Komando Er Muhammed Aygör'ün cenazesi memleketi Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sızma beldesinde toprağa verildi. Şehit Muhammed Aygör'ün Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, Sızma beldesindeki baba ocağına getirildi, yakınları ise gözyaşı döktü. Daha sonra şehidin cenazesi, terör örgütü aleyhine atılan sloganlar eşliğinde belde meydanına getirildi. Acı haberi aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen anne Cemile Aygör de törene katıldı. Oğlunun tabutuna sarılıp ''Ayaktayım oğlum, kimseyi güldürmeyeceğim'' diyerek gözyaşı döken anne Aygör'ü, bayan askeri personel ile yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehit Aygör'ün cenazesi, Konya İl Müftüsü Şükrü Özbuğday'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar eşliğinde belde mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Konya Vali Vekili Tayyar Şaşmaz, Konya Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Yılmaz Özkaya, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Boran, Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, AK Parti Konya milletvekilleri Hüseyin Üzülmez ve Gülay Samancı, Selçuklu Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ile şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.