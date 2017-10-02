Şehit Kaymakam Safitürk davasının 4'üncü duruşması

Nezir GÜNEŞ-Emrullah KARAKAŞ/MARDİN, (DHA)-MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün katledilmesine ilişkin 11\'i tutuklu, 15 sanığın yargılandığı davanın 4’üncü duruşması başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Derik İlçe Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün 10 Kasım 2016 tarihinde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilişkin açılan davanın 4\'üncü duruşması, Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı. Mardin\'den Vali Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, ilçedeki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve muhtarlar ile kent dışından şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, kız kardeşleri Ayşe Türkhan ve Zeynep Bakırkaya ile AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da destek için duruşmayı takip etti.

Duruşma öncesinde toplanan STK temsilcileri ve mahalle muhtarları, adliye önünde bir basın açıklaması yaptı. STK temsilcileri adına konuşan Derik Mahalle Muhtarları Başkanı ve Kale Mahalle Muhtarı Ramazan Dursun, \"Biz Derik halkının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları olarak 10 Kasım 2016 Tarihinde makamında alçakça bir terör saldırısı sonucu şehit edilen Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk\'ü minnetle, şükranla anıyoruz, Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Devlet-millet kaynaşmasının en güzel örneğini sergileyen; yetimlere baba, yaşlıya evlat, düşküne devletin şefkatli kollarını açan; çocuklarımıza aş -iş vermek için devletin bütün imkânlarını seferber eden aziz şehidimiz Muhammed Fatih Safitürk şahsında devlet-millet bağlarını koparmaya çalışan hainler ve uzantıları şunu iyi bilsinler ki hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Akıttıkları kanda er geç boğulacaklardır\" dedi.

Şehidin babası Asım Safitürk ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, duruşma öncesi adliye önünde bekleyen kalabalığı tek tek selamladı. Daha sonra bir açıklama yapan AK Parti Milletvekili Cora, \"Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk\'ün 4. duruşmasına katılmak üzere buraya geldik. Kahraman kaymakamımızın şehit edilmesiyle ilgili devam eden yargılamada bu davaya katılanlara ve ailesine destek vermek üzere buradayız. Bu dava esasında şehidimizin bize bir emanetidir. Bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Hunharca katledildi, çok profesyonelce bir kurgu ve tezgâh kurulmuştur. İnşallah yargılama sonucunda bu kirli tezgâh tamamıyla orya çıkacaktır\" diye konuştu.

Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşma, tutuklu 11 sanığın SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifadeleri alınarak devam ediyor. Tutuksuz 4 sanık ise duruşma salonunda hazır bulundu.

İddianamede, Kaymakam Safitürk\'e düzenlenen saldırıyla ilgili 15 şüpheli hakkında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede yer alan \"önemli tespitler\" kısmında da \"Olay yerinde yapılan incelemelerde, Safitürk\'ün makamının karşısında bulunan tuvalet giderinde 10 santimetre altta ışığı yanar vaziyette dışarıdan çok düğmeli olduğu görülen kumanda (verici) olduğu değerlendirilen antenli cihaz bulunmuştur. Güvenlik kameraları görüntülerinde yapılan incelemede binanın arka kısmını çeken kameranın güncel saatten 4 dakika kadar geri olduğu tespit edilmiştir. Makam odasının bulunduğu katın tuvaletinden patlamadan yaklaşık 10 saniye sonra bir çift eldivenin atıldığı görülmüştür. Suikast eylemini gerçekleştiren kişi veya kişilerin saldırının hemen sonrasında tuvaletin camından attıkları eldivenler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilmiştir\" ifadelerine yer veriliyor.

Saldırıda, asıl üst kontrol görevini zabıta görevlisi Vedat Erol\'un yaptığının ifade edildiği iddianamede, şüphelilerin birbirlerini psikolojik olarak motive ettiklerine değinildi.



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