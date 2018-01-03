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Şehit kardeşi kansere yenildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, PTT şubesinde görevli memur Mustafa Çamlıca (44) yakalandığı akciğer kanserine yenildi

03 Ocak 2018 02:31

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, PTT şubesinde görevli memur Mustafa Çamlıca (44) yakalandığı akciğer kanserine yenildi. Kardeşi Bingöl\'de şehit olan Mustafa Çamlıca\'nın vefatı yakınlarını üzüntüye boğdu.İncirliova PTT Şubesinde 20 yıldan beri memurluk yapan 3 çocuk babası Mustafa Çamlıca\'ya 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi kondu. Hastanede tedavi gören Çamlıca, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'nde hayata gözlerini yumdu. Vefatı ailesini, iş arkadaşlarını ve sevenlerini derinden üzdü.
PTT ÖNÜNDE TÖREN YAPILACAK
Mustafa Çamlıca\'nın, 1996 yılında Bingöl\'de şehit olan Asteğmen Süleyman Çamlıca\'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Çamlıca\'nın cenazesi, yarın görev yaptığı PTT şubesi önünde yapılacak tören sonrasında Çarşı Camii\'nde kılınacak öğlen namazına müteakip İncirliova Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

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