Şehit kanıyla dolandırdılar

Şehit ailelerine yardım bahanesiyle “Vatan Sağolsun” adıyla bastıkları dergileri satarak sahte makbuzlarla bağış toplayan 24 kişi ‘dolandırıcılık’ suçuyla gözaltına alındı.İzmir’de, Aktütün Karakolu saldırısına (3 Ekim) denk düşen tarihlerde bir ihbar mektubu üzerine harekete geçen polis, şehit ailelerine yardım bahanesiyle basılan dergileri satarak sahte makbuzlarla bağış toplayan 24 kişiyi gözaltına aldı.5 YTL’lik dergileri şehitlerin memleketlerinde 5 bin YTL’ye kadar varan fiyatlarla “bağış olarak satan” aralarında bazı emekli subayların da bulunduğu zanlılardan O.Ö., M.A.S., ve M.C. tutuklandı. 20 yıl orduya hizmet ettiğini, emekli olduktan sonra da faydalı olmak için Tüm Şehit Aileleri ve Şehit Asker, Polis Aileleri Yardımlaşma Derneği İzmir şubelerine gelir sağlamak için hazırlanan dergide çalışmaya başladığını belirten bir kişi mektubunda, zamanla işin içyüzünü anladığını belirterek dernekte yaşananları anlattı.Mektupta, Gaziemir’de kurulan bir derneğin gelir elde etmek amacıyla bir dergi hazırlanması için O. Ö. ile anlaştığını, Ö.’nün de “Vatan Uğruna” dergisini çıkarıp satış ekibini yönettiği belirtiliyor. Mektupta Ö.’nün daha sonra kendisinin de bir dernek kurmaya karar verdiği ifade ediliyor. Mektupta, Ö.’nün emekli binbaşı M. A.S. ile birlikte kurduğu dernekte “Vatan Sağolsun” adlı yeni bir dergi çıkardığı ve emekli askerlerin de bulunduğu satış-pazarlama kadrosu kurduğu öne sürülüyor.Mektuba göre son dakika haberlerini takip edilerek, şehitler hangi ilden ise, oraya hareket edilerek dergiler satılıyordu. Mektuba göre, zanlılar aldıkları paraların 5’te ikisini şehit aileleri yerine kendileri alıyordu. M.C.’nin yönettiği derginin yıllık kazancı ise 200-250 bin YTL’yi buluyordu.