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Yaşam

Şehit Jandarma Onbaşı Gülder toprağa verildi ARDAHAN (A.A)

18 Ağustos 2011 20:04

-Şehit Jandarma Onbaşı Gülder toprağa verildi ARDAHAN (A.A) - 18.08.2011 - Hakkari-Çukurca karayolunda düzenlenen terörist saldırıda şehit olan Jandarma Onbaşı Vedat Gülder'in cenazesi, memleketi Göle'de toprağa verildi. Şehit Gülder'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Kars Havaalanı'ndan ambulansla Göle Kaymakamlığı binası önüne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, 25. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gümüştekin, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Göle Kaymakamı Kemal Atasoy şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oğlunun tabutuna sarılarak fotoğrafını öpen anne Gönül Gülder, ''Sana nasıl kıydılar biricik yavrum. Seni benden ayırdılar. Oğlum, evladım'' diye ağıt yaktı.  Buradaki törenin ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehit Gülder'in cenazesi için Cumhuriyet Caddesi'nde kortej oluşturuldu.  Daha sonra ambulansla Budaklı köyündeki baba evine götürülen Vedat Gülder'in cenazesi, Ardahan Müftüsü Galip Akın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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