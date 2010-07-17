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ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ER TOPRAĞA VERİLDİ ARDAHAN (A.A)

17 Temmuz 2010 17:33

-ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ER TOPRAĞA VERİLDİ ARDAHAN (A.A) - 17.07.2010 - Van'ın Gürpınar ilçesindeki mayın patlamasında şehit olan Jandarma Komando Er Burhan Kılıç, memleketi Ardahan'da toprağa verildi. Şehit Er Kılıç için Ardahan Askeri Hastanesi'nin bahçesinde tören düzenlendi.   Jandarma Er Kılıç'ın cenazesi  askerlerin omzunda tören alanına getirilirken, annesi Zeytun Kılıç oğlunun tabutuna sarılarak Kürtçe ağıtlar yaktı. Vali Mustafa Tekmen, anne Kılıç'ı teskin etmeye çalıştı. 25. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Doğan Fatih Küçük, ''Jandarma Er Kılıç'ı, istirahatine uğurlarken kalplere gömüldüğünü ifade etmek, bayrağımıza, şanlı sancağımıza, mukaddes vatanımıza uzanan her elin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kırılacağını bir kez daha haykırmak istiyorum'' diye konuştu. Ambulansa alınan er Kılıç'ın cenazesi, Nebioğlu köyündeki ailesinin evine götürüldü. Evde, Kılıç'ın cenazesini karşılayan ablaları fenalık geçirdi. Kılıç'ın ablalarına köydeki sağlık ekipleri müdahale etti. Bir süre ailesinin evinde bekletilen ve ardından köy camisine götürülen şehit er Kılıç'ın cenazesi, burada İl Müftüsü Emrullah Kaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Nebioğlu köyü mezarlığına defnedildi.

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