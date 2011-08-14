-Şehit Jandarma Er'in baba evinde yas ADANA (A.A) - 14.08.2011 - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Yusuf Aktan'ın Adana'daki baba evinde yas var. Aktan'ın Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki baba evine acı haber, 6. Kolordu Komutanlığından gelen askeri görevliler tarafından ulaştırıldı. Çocuklarının şehit olduğu haberini alan baba İbrahim ile anne Asiye Aktan, göz yaşlarına boğuldular. Şehit erin Adana'daki evine Türk bayrağı asılırken, 4 çocuk babası baba İbrahim Aktan taziyeleri kabul etti. İbrahim Aktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son olarak 12 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde telefonla görüştüğü oğlunun terhisine, 3 ay kaldığını söyledi. Bekar olan Şehit Yusuf Aktan'ın acemi birliğinin Manisa'da olduğunu ve vatani görevine gitmeden önce elektrikçi de çalıştığını belirten baba Aktan, ''Askerde komutan postası olarak görev yapıyordu. Artık bu acı bitsin, başkasının yüreği yanmasın. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Başbakan'a söyleyeceğim tek şey, bu acıyı bitirsin. Başkasının canı yanmasın'' dedi. Öte yandan şehit er Yusuf Aktan için Adana'da bugün Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenleneceği bildirildi.