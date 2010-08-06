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ŞEHİT JANDARMA ER YALIN TOPRAĞA VERİLDİ ANTALYA (A.A)

06 Ağustos 2010 22:28

-ŞEHİT JANDARMA ER YALIN TOPRAĞA VERİLDİ ANTALYA (A.A) - 06.08.2010 - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan er Cemal Yalın'ın (20) cenazesi memleketi Antalya'da, Uncalı Şehitler Mezarlığında toprağa verildi. Şehidin cenazesi Diyarbakır'daki askeri törenin ardından havayoluyla Antalya'ya getirildi. Havaalanından askeri yetkililer ve ailesi tarafından alınan şehit erin cenazesi, buradan önce ailesinin yaşadığı Göçerler Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.  Kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından evinin önünde dualarla karşılanan şehidin cenazesi daha sonra için Muratpaşa Camisine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, şehidin ailesi, akrabaları, arkadaşları ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zafer Çelikin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, askeri ve mülki yetkililerle kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.  Şehidin cenazesi, namazın ardından top arabasına kadar vatandaşların omuzlarında taşındı. Bu sırada vatandaşlar terör örgütünü lanetleyen ''Kahrolsun PKK'', ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Her Türk asker doğar''  şeklinde sloganlar attı. Parmaklarıyla ''Bozkurt işareti'' yapan yaklaşık 20 kişilik bir grup da hükümeti protesto ederek, istifaya çağırdı.  Şehidin cenazesi Uncalı Şehitler Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

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