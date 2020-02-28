Şehit haberlerini vali verdi, Milli Savunma Bakanlığı sessiz kaldı

T24 Haber Merkezi

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında yapılan hava saldırısında 33 asker şehit olurken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Türkiye, akşam saatlerinde İdlib'den gelen şehit haberleriyle sarsıldı. İdlib'de hayatını kaybeden askerlerle ilgili tüm bilgilendirme açıklamalarını ise Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından ise, şehit askerlere ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bakanlığın Twitter hesabında son paylaşılan ileti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile İdlib konusunda gerçekleştirdiği telefon görüşmesi oldu.