-Şehit güvenlik görevlilerine tören DİYARBAKIR (A.A) - 30.09.2011 - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 3 güvenlik görevlisinin cenazeleri, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Hisarköprü Köyü bölgesinde akşam saat 21.05 sıralarında, bölgede görevlendirilen time, terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuşları Özgür Küçük, Hüseyin Kıraç ve Jandarma Onbaşı Ecevit Altan için Diyarbakır Asker Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Basın mensuplarının alınmadığı törene, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve sivil erkan katıldı. Törenin ardından Küçük'ün cenazesi İzmir, Kıraç'ın cenazesi Mersin ve Altan'ın cenazesi de Aksaray'a uçakla gönderilmek üzere ambulanslarla Diyarbakır 2. Taktik Havva Kuvvet Komutanlığına götürüldü.