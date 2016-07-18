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15 Temmuz Darbe Girişimi

Şehit Gülşah Güler son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı

Şehit Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in cenaze törenine çok sayıda siyasi ve askeri erkan katıldı

18 Temmuz 2016 23:59

Darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler, memleketi Hatay’da duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dün gece saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirilen şehit Güler’in cenazesi bugün Cumhuriyet Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Kızının cenazesini görünce baygınlık geçiren anne Emine Güler, sağlık görevlileri eşliğinde tören alanına getirildi. Feryatlarıyla yürek dağlayan şehit annesi Güler, “Senin süslerine kurban olurum, bayrağına kurban olurum kızım. Gelin olamadın mı sen kızım” diyerek gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran şehidin babası Hüseyin Güler de, kızının tabutu başında gözyaşı döktü. Şehit Gülşah Güler'i duvağıyla uğurladılar.

Güler çiftinin 4 çocuğundan biri olan şehit Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’in üzerine duvak örtülen tabutu, daha sonra Ulu Camii’ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Hatay Valisi Ercan Topaca, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Fevzi Şanverdi, Mehmet Öntürk, CHP Milletvekili Serkan Topal, 121. Jandarma Er Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanı Kurmay Albay Erdem Özcan, Kırıkhan Kaymakamı Hasan Gözen, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, sivil toplum kurumu temsilcileri, emniyet mensupları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenaze namazını Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu kıldırdı. Cenaze namazının ardından şehit Güler’in cenazesi, meslektaşları tarafından omuzlara alındı. Tabutun önünde kız kardeşinin fotoğrafını tutan ağabey Reşit Güler, “Sen nereye gidiyorsun. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şehit Güler’in cenazesi Kırıkhan İlçe Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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