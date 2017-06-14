Şehit General Aydoğan Aydın'ın yerine atama yapıldı

Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına mensup bazı generallerin atama kararlarına göre, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Veli Tarakçı, Şırnak'ta bulunan 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına getirildi.

Harp Akademileri Komutanı Tümgeneral Rafet Sevinç Şaşmaz, 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına; 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Göktan, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcılığına; Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürü Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Milli Savunma Üniversitesi Genel Sekreterliğine; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Engin Durak, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğüne; Harp Akademileri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Sırrı Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığına; Kara Kuvvetleri Eğitim Doktorin (EDOK) Okullar Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Tekirdağ Malkara'da bulunan 95’inci Zırhlı Tugay Komutanlığına; Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi (YÜSİDAK) Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığına; Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ömer Karaimamoğlu, Erzincan'da bulunan 3’üncü Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanlığına; Genelkurmay Harekat Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Ucarı, 4’üncü Kolordu Komutan Yardımcılığına (Afganistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Danışmanı ve Türk Görev Kuvveti Komutanlığına - İntibak); 28. Mekanize Piyade (Barış Gücü) Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Çankırı'da bulunan 28. Mekanize Piyade (Barış Gücü) Tugay Komutanlığına (İntibak) atandı.

Bu arada Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ünal; Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdür Yardımcılığına ise Mehmet Erdoğan getirildi.