Şehit eşinin 'Vatan aşkı yoksa bu meslek yapılamaz' paylaşımı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' sırasında 3 gün önce şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın (25) eşi Birgül Muratdağı\'nın sosyal medya hesabından 3 ay önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Şehit eşinin paylaşımındaki \'Bu görev kutsaldır sırf para için yapılacak bir şey değildir! Vatan aşkı yoksa, bu meslek yapılacak bir meslek değil\' ifadelerine yer verdi.

Şehit eşinin naaşının getirilmesini bekleyen Birgül Muratdağı\'nın, eşine elleriyle ördüğü koyu yeşil renkli boyunluk fotoğrafının altında, 17 Ekim 2017\'de sosyal medya hesabından yaptığı yorum dikkati çekti. Eşinin mesleğiyle ilgili yaptığı yorumdaki, \'Ben, para için ölen birini duymadım ama para için öldüren çok duydum. Kurşunun şerefsizlerin hamlesinin bir anda yanından geçebilme ihtimalini bilerek bu mesleğin parasını düşünüp de sabretmek, bu işi yapabilmek en başta yürek ister\' cümleleri dikkat çekti. Yorum şöyle devam etti:

\'\'Can tatlıdır, para için verilecek bir şey değildir. Bu görev kutsaldır sırf para için yapılacak bir şey değildir. Vatan aşkı yoksa, cesurluk, adamlık yoksa bu meslek yapılacak bir meslek değil. Çok parası olup da askerlik yapmayan o kadar insanın arasında bu görevi yapanlara her yerde öncelik tanınması gerekir. Aylarca evinden uzak. Dağ tepe soğuk- sıcak bi kavram. Sesini duymak bi haber almak için beklenilen gecelerin sayısı. Tehlikenin ortasında şerefsizlerle karşı karşıya girmedikleri yer yok. Bizim askerlerimiz acınası halde oldukları için orada değiller. Gurur duyulası yerde oldukları için ve beklenen oldukları için oradalar. Ne mutlu her şeyden kendini mahrum edip, sevdasını ailesini evini bırakıp vatan için eziyet çekip canlarını hiçe sayanlara. Allah onlardan razı olsun.\'\'



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