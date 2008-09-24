Şehit eşinin lojman isyanı





Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde iftar saatinde evine dönerken teröristlerin bahçe duvarının kenarına koyduğu bombayı patlatmasıyla şehit düşen uzman çavuş Ragıp As, memleketi Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit eşinin üniformasını giyip, geride kalan 2 yaşındaki kızı İrem'le törene katılarak son görevini yerine getiren Hatice As, lojman yapılmamasına isyan ederek, “Lojman yapsalardı, eşim şehit düşmezdi. Bir Ragıp gitti, bin Ragıp daha oraya gidecek. Çadır kurun, prefabrik evler yapın ama o insanları dışarıda bırakmayın. O lojmanları şimdi artık müze yapsınlar” dedi.



KADIN MİLLETVEKİLİNDEN NAMAZ



Öğlende kılınan cenaze namazına, Aydın Valisi Mustafa Malay, AKP, CHP, MHP Aydın milletvekilleri, CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı Cengiz Şen, resmi, sivil erkan ile üst rütbeli askerler ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan Vali Malay, “Şehidimiz annesine bağrını açarak, ‘anam, bacım ve vatanım için şehit olmaya gidiyorum’ demiştir. Yüreğini ortaya koymuştur. Onun ve onun gibiler sayesinde vatanımız dimdik ayaktadır. Kimse, içte ve dışta ülkemizi parçalayamayacaktır” dedi, daha sonra cenaze namazına geçildi. CHP Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu, en ön safta erkeklerin arasında cenaze namazını kıldı.



