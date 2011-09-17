-Şehit erin baba evinde yas BARTIN (A.A) - 17.09.2011 - Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınır hudut birliğine yakın bölgede meydana gelen mayın patlamasında er Hasan Hüseyin Oğuz'un (20) şehit düştüğünü askeri yetkililerden öğrenen ailesi, doktor kontrolünde ikamet ettikleri Antalya'dan memleketleri Bartın'a hareket etti. Antalya'dan şehit ailesiyle birlikte yola çıkan amca İrfan Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit babası olan ağabeyi Mehmet ve yengesi Emine Oğuz ile yolculuk yaptığını ancak onların konuşacak durumda olmadığını söyledi. Şehit anne ve babasının acı haberi dün akşam aldığını öğrendiğini anlatan Oğuz, şunları kaydetti: ''Şu anda Antalya'dan Bartın'ın Ulus ilçesine hareket halindeyiz. Cenaze yarın Ulus'ta defnedilecek. Şehit anne ve babası zaman zaman baygınlık geçiriyor ve 112 sağlık ekipleri müdahale ediyor. Antalya Kepez Belediyesinin sağladığı minibüsümüze, ambulans, jandarma aracı ve trafik polisi ekipleri eskortluk yapıyor. Şu anda hem anne hem de baba büyük üzüntü içinde. Bir kelime bile söyleyebilecek dermanları yok. Hepimiz çok üzüntülüyüz.'' Ulus ilçesi Ağa köyünde yaşayan şehidin diğer amacısı Selami Oğuz da yeğeninin 4. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Alev Piyade Bölüğünde vatani görevini yaptığı, yaklaşık 7 aydır da asker olduğunu belirterek, ''Olayı, emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen şehidin babası olan kardeşimden öğrendim. Bana evine askeri birlikten astsubayların gelerek oğlunun şehit düştüğü haberini verdiklerini söyledi. Şehit yeğenimin ailesi yaklaşık 1 yıldır Antalya'da ikamet ediyordu. Bizler şu anda köyde defin işleriyle uğraşıyoruz. Cenazeyi yarın öğle namazının ardından defnedeceğiz. Son derece üzüntülüyüz'' diye konuştu.