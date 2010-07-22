Şehit erin ailesi, gece mağaza açılarak giydirildi

T24



Üsteğmen cemevinden uğurlandı

Şehit annesi: Oğlumun tüfeğini bana verin

Acılı babayı komutan teselli etti

‘Şaka yaptım anne’ diyerek kalk ne olur!





Yoksul şehit ailesi için gece mağaza açtırıldı

Hakkâri’nin Çukurca ilçesine bağlı Kavşak ve Uzundere köyleri arasındaki Hantepe yöresinde konuşlu birliği arasındaki bölgede konuşlu birliğe sızmak için, roketatar ve uzun namlulu silahlarla yaptıkları saldırıda Piyade üsteğmen Çetin Aylar, Piyade Uzman Çavuş Mesut Keklikçi, Piyade Uzman Çavuş Turgay Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş Ayhan Say, Piyade Uzman Onbaşı Samet Yılmaz, Piyade Onbaşı Hakan Yutkun şehit olmuştu. Komando Er Serdar Yeşilyurt, Van’ın Gürpınar ilçesi Akdoğu Köyü kırsalında operasyon için hareket halinde bulunan askerlere yapılan saldırıda da Kokando Çavuş Serdar Yeşilyurt şehit düşmüştü. Şehitlerden Çetin Aylar, Tokat’ın Turhal; Mesut Keklikçi, Gaziantep’in İslahiye; Turgay Yılmaz, Nevşehir’in Avanos; Ayhan Say, Hatay’ın Dörtyol; Samet Yılmaz, Manisa’nın Turgutlu; Hakan Yutkun, Bursa-Osmangazi, Serdar Yeşilyurt, Adana’nın Kozan ilçelerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler için düzenlenen cenaze törenlerinde yine gözyaşları sel oldu, yürek yakan ağıtlar yükseldi. Adanalı şehit erin barakada yaşayan yoksul ailesi için gece mağaza açtırıldı ve dünkü cenazeye yeni elbiseleriyle katılmaları sağlandı.30 yaşında şehit edilen Piyade Üsteğmen Çetin Aylar için Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Çaylı beldesinde yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze, Üsteğmen Çetin Aylar’ın baba ocağının bulunduğu Güneş Mahallesi’ne götürüldü. Ev ve işyerlerinin Türk bayraklarıyla donatıldığı ilçede yol boyunca vatandaşlar teröre lanet yağdırırken, yakınlarını gözyaşlarına boğuldu. Tabuta sarılan şehit yakınları güçlükle sakinleştirildi. Cenaze daha sonra Çaylı beldesindeki cemevine, burada kılınan cenaze namazının ardından da tören alanına getirildi. Şehit eşi Bilge Aylar gururlu duruşuyla gözyaşlarına hakim olurken, eşinin tabutunu okşadı. Şehit Üsteğmenin sağlığında “Koç” diyerek sevdiği 4 yaşındaki oğlu Hasan Arda, babasının fotoğrafını elinden hiç bırakmadı. Tören sonrasında babasının tabuduna son kez dokundu. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı törende sık sık terör lanetlendi. Çaylı Derneği’nce beldeye, “Yan gelip yatmadı aslan gibi şehit oldu. Daha ne kadar Çetinler şehit olacak” yazılı pankartlar asıldığı görüldü.Jandarma Uzman Çavuş Mesut Keklikçi, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Kozdere köyünde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. 1950 nüfuslu köydeki cenaze törenine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.Tören boyu metanetini yitirmemeye çalışan şehit annesi 55 yaşındaki Gülsün Keklikçi hem ağıtlar yaktı hem de “ Türkiye seninle gurur duyuyor yavrum. Allahım sana yalvarıyorum. Düşmanlarımızı sevindirme. Yavrumun kanını yerde koyma. Komutanları silahını bana versin. 6 yavrum vardı, 5’i kaldı, onlarla görevini ben tamamlarım. Bu bayrağı kimse indiremeyecek, bu ülkeyi kimse bölemeyecek. Yavrumun silahını bana versinler gider Çukurca ’da dağlarda kalırım, yatarım. Komandom, şehidim seni Allah’a emanet ediyorum” diye haykırdı. Yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşınan Keklikçi’nin naaşı, köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.Piyade Uzman Onbaşı Samet Yılmaz, memleketi Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Terör örgütüne yoğun tepkinin gösterildiği, gergin geçen cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit Yılmaz’ın cenazesinin, Turgutlar Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildiğinde acı fevyatlar yükseldi. Tabutun üzerine kapanan anne Hatice Yılmaz “Samet’im yaktın bizi, yalnız bıraktın”, ağabeyi Sedat Yılmaz da “ Bırakın beş dakika baş başa kalalım” diyerek ağladı. Şehidin cenazesi, evinin önünden son kez geçirildikten sonra askeri törenin yapılacağı Pazar Camisi’ne getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından askerlerin omuzlarına şehit Yılmaz’ın tabutu bir süre taşındı. Bu sırada halk, uzun cenaze kortejinin önünde yürüyen askerleri alkışladı. Yılmaz, Turgutlu Belediyesi Şehitliği’nde toprağa verildi.Piyade Uzman Onbaşı Samet Yılmaz, memleketi Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Terör örgütüne yoğun tepkinin gösterildiği, gergin geçen cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit Yılmaz’ın cenazesinin, Turgutlar Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildiğinde acı fevyatlar yükseldi. Tabutun üzerine kapanan anne Hatice Yılmaz “Samet’im yaktın bizi, yalnız bıraktın”, ağabeyi Sedat Yılmaz da “ Bırakın beş dakika baş başa kalalım” diyerek ağladı. Şehidin cenazesi, evinin önünden son kez geçirildikten sonra askeri törenin yapılacağı Pazar Camisi’ne getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından askerlerin omuzlarına şehit Yılmaz’ın tabutu bir süre taşındı. Bu sırada halk, uzun cenaze kortejinin önünde yürüyen askerleri alkışladı. Yılmaz, Turgutlu Belediyesi Şehitliği’nde toprağa verildi.Piyade Komando Uzman Onbaşı 25 yaşındaki Turgay Yılmaz, Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Mahmatlar beldesinde düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Şehit Yılmaz’ın cenazesi önceki gece askeri uçakla Nevşehir’e getirilerek, Devlet Hastanesi morguna konuldu. Dün yakınları tarafından buradan alınan şehidin cenazesi, Mahmatlar beldesine götürüldü. Mahmatibşir Camii’ndeki öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin annesi Gülsüm Yılmaz, tören sırasında oğlunun tabutunun üzerindeki fotoğrafına kapandıktan sonra fenalaştı. İki çocuğundan birini şehit veren çiftçi baba Abdulkadir Yılmaz güçlükle ayakta durabildi. Şehit babasının sağ ayakkabısının yırtık olduğu dikkati çekti. Şehit Turgay Yılmaz’ın cenazesi, belde yakınındaki Karacauşağı Köyü mezarlığında toprağa verildi.Piyade Onbaşı Hakan Yutkun için dün Bursa’nın Merkez Osmangazi ilçesinde tören yapıldı. Şehidin cenazesi öğleyin Hamitler Mahallesi’ ndeki evinin önüne getirildi. Habercisi olduğu komutanı Üsteğmen Çetin Aylar ile birlikte şehit düşen Hakan Yutkun’ un tabutuna sarılan annesi Gülfiye Yutkun ağıtlar yaktı ve “Yavrum ‘Şaka yaptım anne, bayılmışım’ diyerek kalk ne olur, Yalvarıyorum kalk!” diye gözyaşı döktü. Şehit onbaşının babası Zafer Yutkun ve kızkardeşi Özlem Yutkun da yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Hakan Yutkun’un cenazesi daha “Kahrolsun PKK” slagonları atılarak, Hamit Dede Camii’ne getirildi. Onbaşı Yutkun, burada kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’ ndaki şehitlikte toprağa verilecek.Van’ın Gürpınar ilçesinde şehit olan 20 yaşındaki Jandarma Komando Çavuş Serdar Yeşilyurt için Adana’ daki Sabancı Merkez Camii’nde tören yapıldı. Adanalı şehit erin barakada yaşayan yoksul ailesi için gece mağaza açtırıldı ve dünkü cenazeye yeni elbiseleriyle katılmaları sağlandı Yeşilyurt’un 3 ay önce izine geldiğinde, “Ben şehit olacağım” diyerek herkesle helalleştiği, evli olan kız kardeşine de telefonda aynı şeyi söylediği ve çocukları olduğunda adının verilmesini istediği öğrenildi. Şehidin cenaze törenine Adana Valisi İlhan Atış başta olmak üzere mülki ve askeri erkan, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze Kozan’ın Bucak köyü ne götürülerek toprağa verildi.