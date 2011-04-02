-ŞEHİT ERE OSMANİYE'DE TÖREN OSMANİYE (A.A) - 02.04.2011 - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Er Zeynel Kapucu'nun (21) cenazesi memleketine gönderildi. Hasanbeyli ilçesine bağlı Kaypak köyü yakınlarında, dün güvenlik güçlerinin geçişi sırasına yola döşenen mayının patlatılması sonucu çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybeden Zeynel Kapucu için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Şehit Er Kapucu'nun cenazesi, daha sonra askeri uçakla memleketi Muğla'nın Milas ilçesine götürülmek üzere ambulansla Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na gönderildi. Törene, İçişleri Bakanı Osman Güneş, Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Emniyet Genel Müdür vekili M. Bahrettin Demirer, Jandarma Hareket Başkanı Tümgeneral Hüseyin Güçlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı İbrahim Baş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Uzman Çavuş Abiter Çiçekçi ile erler Nihat Çağlar, Sunay İnanır, Yunus Uyuktaş ve Aykut Akpınar'ın Osmaniye Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.