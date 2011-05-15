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Yaşam

ŞEHİT ER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI BURSA (A.A)

15 Mayıs 2011 19:46

-ŞEHİT ER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI BURSA (A.A) - 15.05.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, mayın patlaması sonucu şehit olan jandarma er Coşkun Çalı'nın cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Şehidin cenazesi, öğle saatlerinde Ulucami'de kılınan namazın ardından götürüldüğü Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı köyünde, yapılan duaların ardından gözyaşlarıyla defnedildi. Balıkesir Garnizon ve Okullar Komutanı Korgeneral Tevfik Özkılıç'ın, tabutun üzerinde sarılı Türk bayrağını alarak şehit babası Hasan Çalı'ya vermesi, duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Mezarlıktaki törene; şehit yakınları, İçişleri Bakanı Osman Güneş, Vali Şahabettin Harput, Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Zeki Es, İl Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, milletvekilleri ve adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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