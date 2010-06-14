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Şehit er memleketi Aydın'da toprağa verildi

Şehidin annesi Hatice Birlik ve kardeşi Ayşe Öz Birlik sinir krizi geçirdi.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde, terör örgütü PKK üyelerinin askeri birliğe düzenlediği saldırıda şehit olan jandarma er Mehmet Ali Birlik'in cenazesi memleketi Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Karacahayıt köyünde toprağa verildi.

Helikopterle Karacahayıt köyüne getirilen şehit erin cenazesi daha sonra evinin önüne götürüldü.

Aydın Müftüsü Hıdır Bayrak'ın köy meydanında kıldırdığı cenaze namazına yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze törenine katılanlar terör örgütü aleyhine sloganlar atarken, şehidin annesi Hatice Birlik ve kardeşi Ayşe Öz Birlik sinir krizi geçirdi.

Anne Hatice Birlik, ''Sabah kızlarıma ağlamayacağım sözü verdim. Ağlamayacağım, acımın içime atacağım'' dedi.

Şehit erin cenazesi daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.


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