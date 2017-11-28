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Şehit er için tören düzenlendi

Cihan KAYA/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde arkadaşının silahı ile şehit olan Jandarma Er Ömer Özavcı'nın cenazesi Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli'ye gönderildi

28 Kasım 2017 09:16

Cihan KAYA/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde arkadaşının silahı ile şehit olan Jandarma Er Ömer Özavcı\'nın cenazesi Muğla İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli\'ye gönderildi.
Nöbet değişimi sırasında arkadaşının silahının ateş almasıyla şehit olan Jandarma Er Ömer Özavcı için Muğla İl Jandarma Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Mansur Harmandar, Vali Yardımcıları Kamil Köten, Fethi Özdemir, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak dua okudu. Şehit Er Özavcı\'nın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında memleketi Kocaeli\'ye götürülmek üzere nakil aracına konuldu.

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