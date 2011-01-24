-ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜNÜ 101 "ALİ GAFFAR" ANDI SAKARYA (A.A) - 24.01.2011 - Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında, kendisiyle aynı adı taşıyan ve Diyarbakır'dan gelen ''Ali Gaffar'' isimli 101 çocuğun katıldığı törenle anıldı. Hendek Belediyesince hazırlanan ''Gönül Yolculuğu ve Şehit Ali Gaffar Okkan Bir Kardeşlik Hikayesi Projesi'' kapsamında, Diyarbakır'da yaşayan ve ''Ali Gaffar'' ismini taşıyan 101 çocuk, İstanbul'da düzenlenen gezi programının ardından aileleri ve öğretmenleriyle Okkan'ın Hendek ilçesindeki mezarına geldi. Mezarlıkta düzenlenen anma töreninde konuşan Sakarya Valisi Mustafa Büyük, şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı anmak için bir araya geldiklerini belirterek, ''Şehitlik yüce bir makam. Her zaman ayrı bir yere oturturuz şehitlerimizi, gönüllerde yaşatırız. 'Bu vatanı vatan yapan onların kanlarıdır' deriz. Bugün farklı bir şekilde şehidimizi anıyoruz. Ayrıca toplumu, doğusundan batısına her kesimi birleştiren, tek vücut yapan şehidimizi anıyoruz' dedi. Okkan'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen herkesin bütün tazeliğiyle aynı acıyı yeniden yaşadığını ifade eden Büyük, ''Bugün bir manzara da toplumun nasıl bir insanın arkasında, onun yaptıklarıyla bütünleşebileceğini, herkesin birlik ve beraberliği vurgulamak için, onu anmak için buraya toplandığını görüyoruz. Açıkçası üzüntülü günü mutlu gün haline de getirebiliyoruz. Bu birliğimizin bir sembolü haline gelmiş oluyor. Bu nedenle şehidimizi tekrar rahmetle anıyorum, unutmamak gerektiğini belirtiyorum'' diye konuştu. Hendek Belediye Başkanı Ali İnci ise geçen yıl Sakarya'dan bir heyetle Diyarbakır'a yolculuk yaptıklarını hatırlatarak, ''Gaffar Okkan'ı orada yaşadık, dükkanlarında, evlerinde, Ali Gaffar'ın resimleri vardı ve halkın kalbinde ve gönlünde Ali Gaffar vardı. Emniyet müdürlüğünün neler yapabildiğini, sosyal içerikli yapmış olduğu projelerle Diyarbakır halkının kalbinde büyük bir yer yaptığını gördük ve biz aynı yıl Hendek'te Ali Gaffar Okkan sempozyumunu gerçekleştirdik' dedi. İnci, Okkan'ı ölümünün 10. yılında farklı bir şekilde anmak istediklerini kaydederek, ''Diyarbakır halkı kalbine Ali Gaffar Okkan'ı koymuş, halk çocuklarına ismini vermiş. Diyarbakır Valimizi arayarak böyle projemiz var, ülke empati kursun diye bu projeyi gerçekleştirmek istediğimizi ifade ettik. Hemen çocuklarımızı şehidimizin mezarına götürmek istedik. Bir tek oğlu vardı, O kadar çok Gaffar oğlu var ki Fikri amcamızın, Allah mekanını cennet eylesin. Kars'ta, Ağrı'da, Mardin'de ve Diyarbakır'da, bütün ilçelerinde yüzlerce Ali Gaffar var. Bu bir coşkudur'' diye konuştu. Oğluna Ali Gaffar adını veren ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden gelen Hüseyin Side de Okkan'ın Diyarbakır'ın sevgilisi haline geldiğini belirtti. Okkan'ın ablası Havva Gülsüm Özger ise belediyenin projesinden mutlu olduklarını ifade ederek, ''Çok mutluyuz. Adıyla birlikte, kendi fikirleri de yaşatılıyor, onların kişiliğinde. Mutlu olduk'' dedi. Konuşmaların ardından Vali Büyük, İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, Diyarbakır Vali Yardımcısı Cemal Hüsnü Kansız, Okkan'ın eşi Zerrin Okkan ve Ali Gaffar adını taşıyan 101 çocuk Sakarya Müftüsü Sinan Cihan eşliğinde şehit emniyet müdürünün mezarı başında dua etti. Törenin sonunda Sakarya Emniyet Müdürü Ali Bilkay çocuklara karanfil dağıttı.