T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adıyla düzenlenen operasyonda 2 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adının verildiği operasyon kapsamında, sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdikleri öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı

13 Aralık 2018 20:54

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin adının verildiği operasyon kapsamında, sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdikleri öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 26 ilde, önceki gün makam odasında şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin adının verildiği operasyon düzenlendi. Ülke genelinde 88 şüpheli hakkında, yönelik \'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracığı ile özendirilmesi\' suçundan işlem başlatıldı. Samsun\'da ise sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdikleri iddiasıyla M.A.Y. ve Ö.B., bu sabah yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tayfur KARASAMSUN DHASAMSUNEmniyet Müdürü Altuğ VerdiSiber Suçlarla Mücadele Daire BaşkanlığıRizeSamsunEmniyetteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24